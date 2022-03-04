Канцлер ФРГ Шольц и Зеленский провели переговоры

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ.

«Президент рассказал канцлеру о ситуации вокруг АЭС», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил потребности Киева в дополнительной военной и экономической помощи.

3 марта президент Франции Эммануэль Макрон провёл новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а затем — с главой Украины Владимиром Зеленским.