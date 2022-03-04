Блинкен обсудил с Кулебой дополнительную военную и экономическую помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил потребности Киева в дополнительной военной и экономической помощи.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили дополнительные потребности в области безопасности, экономической и гуманитарной поддержки», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.

Байден также поручил Госдепу выделить Украине $600 млн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах США предоставить Украине почти $54 млн гуманитарной помощи.