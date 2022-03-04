Блинкен обсудил с Кулебой дополнительную военную и экономическую помощь Украине

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил потребности Киева в дополнительной военной и экономической помощи.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили дополнительные потребности в области безопасности, экономической и гуманитарной поддержки», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.

Байден также поручил Госдепу выделить Украине $600 млн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах США предоставить Украине почти $54 млн гуманитарной помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить