Блинкен обсудил с Кулебой дополнительную военную и экономическую помощь Украине
«Государственный секретарь Энтони Блинкен беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили дополнительные потребности в области безопасности, экономической и гуманитарной поддержки», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.
Байден также поручил Госдепу выделить Украине $600 млн.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах США предоставить Украине почти $54 млн гуманитарной помощи.