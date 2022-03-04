В МИД Германии заявили, что ЕС должен закрыть «все лазейки» по обходу Россией санкций
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«Важно, чтобы... все санкционные меры работали, лазейки сейчас были закрыты и эти санкции были строго реализованы», — приводит РИА Новости заявление Бербок.
По её словам, необходимо добиться максимального действия уже принятых санкций.
Ранее доцент кафедры управления и предпринимательства Московского государственного экономического университета кандидат экономических наук Инна Литвиненко прокомментировала западные санкции.