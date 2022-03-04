В МИД Германии заявили, что ЕС должен закрыть «все лазейки» по обходу Россией санкций

Короткая ссылка
Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Евросоюз должен работать над обеспечением строгого выполнения санкций в отношении России, чтобы не появилось лазеек по их обходу.
В МИД Германии заявили, что ЕС должен закрыть «все лазейки» по обходу Россией санкций
  • Gettyimages.ru

«Важно, чтобы... все санкционные меры работали, лазейки сейчас были закрыты и эти санкции были строго реализованы», — приводит РИА Новости заявление Бербок.

По её словам, необходимо добиться максимального действия уже принятых санкций.

Ранее доцент кафедры управления и предпринимательства Московского государственного экономического университета кандидат экономических наук Инна Литвиненко прокомментировала западные санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить