Экономист Литвиненко прокомментировала западные санкции

Короткая ссылка
Доцент кафедры управления и предпринимательства Московского государственного экономического университета кандидат экономических наук Инна Литвиненко прокомментировала западные санкции.
Экономист Литвиненко прокомментировала западные санкции
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с телеканалом «360» она заявила, что прежде всего от таких мер начинают страдать граждане и предприятия той страны, которая выставила санкции против России.

«Плюс, как мы видим, тут же мы даём ответную реакцию, ответные санкции», — отметила эксперт.

По её словам, на пути к мирным соглашениям будет происходить разморозка санкционных мер.

Ранее стало известно, что ЕС отключил семь российских банков от SWIFT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить