Экономист Литвиненко прокомментировала западные санкции

Доцент кафедры управления и предпринимательства Московского государственного экономического университета кандидат экономических наук Инна Литвиненко прокомментировала западные санкции.

В беседе с телеканалом «360» она заявила, что прежде всего от таких мер начинают страдать граждане и предприятия той страны, которая выставила санкции против России.

«Плюс, как мы видим, тут же мы даём ответную реакцию, ответные санкции», — отметила эксперт.

По её словам, на пути к мирным соглашениям будет происходить разморозка санкционных мер.

Ранее стало известно, что ЕС отключил семь российских банков от SWIFT.