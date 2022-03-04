Экономист Литвиненко прокомментировала западные санкции
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В беседе с телеканалом «360» она заявила, что прежде всего от таких мер начинают страдать граждане и предприятия той страны, которая выставила санкции против России.
«Плюс, как мы видим, тут же мы даём ответную реакцию, ответные санкции», — отметила эксперт.
По её словам, на пути к мирным соглашениям будет происходить разморозка санкционных мер.
Ранее стало известно, что ЕС отключил семь российских банков от SWIFT.