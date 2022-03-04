США исключили фирмы Южной Кореи из санкционного списка для российского экспорта

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Власти США исключили южнокорейские фирмы из санкционного списка для российского экспорта.

«Американская сторона отметила, что экспортные ограничения Республики Корея против России соответствуют мерам международного сообщества, и согласилась добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта», — говорится в сообщении южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Ранее Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

В Кремле заявили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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