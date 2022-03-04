США исключили фирмы Южной Кореи из санкционного списка для российского экспорта

Власти США исключили южнокорейские фирмы из санкционного списка для российского экспорта.

«Американская сторона отметила, что экспортные ограничения Республики Корея против России соответствуют мерам международного сообщества, и согласилась добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта», — говорится в сообщении южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Ранее Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

В Кремле заявили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».