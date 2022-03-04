Премьер Канады Трюдо объявил о запуске программы временного размещения украинцев

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о запуске программы временного размещения граждан Украины.

«Мы создаём новую программу для украинцев, которые хотят временно приехать в Канаду. Она устранит многие обычные визовые требования и станет самым быстрым и безопасным способом прибытия в Канаду», — написал Трюдо в Twitter.

Он также заявил, что власти Оттавы разработали специальную программу спонсорства для воссоединения украинских семей, часть членов которых уже проживает в Канаде.

Ранее стало известно, что власти США предоставят прибывшим в страну до 1 марта украинцам статус «временно защищённых лиц» сроком на 18 месяцев.

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