Премьер Канады Трюдо объявил о запуске программы временного размещения украинцев

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о запуске программы временного размещения граждан Украины.

«Мы создаём новую программу для украинцев, которые хотят временно приехать в Канаду. Она устранит многие обычные визовые требования и станет самым быстрым и безопасным способом прибытия в Канаду», — написал Трюдо в Twitter.

Update: We’re creating a new program for Ukrainians who want to come to Canada temporarily. This will eliminate many of the normal visa requirements – and it’ll be the fastest and safest way to come to Canada. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 3, 2022

Он также заявил, что власти Оттавы разработали специальную программу спонсорства для воссоединения украинских семей, часть членов которых уже проживает в Канаде.

Ранее стало известно, что власти США предоставят прибывшим в страну до 1 марта украинцам статус «временно защищённых лиц» сроком на 18 месяцев.