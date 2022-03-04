Канцлер ФРГ Шольц назвал правильным решением отказать Украине и Грузии в членстве в НАТО
«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — цитирует Шольца РИА Новости.
Он также отметил, что вопрос вступления стран в НАТО не стоит на повестке дня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.