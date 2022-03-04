Посольство России в Канаде выясняет обстоятельства задержания самолёта с россиянами

Посольство России в Оттаве устанавливает обстоятельства задержания чартерного самолёта с россиянами на борту в канадском Йеллоунайфе. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.

«Продолжаем добиваться ответа от МИД. Направили запрос ещё вчера (2 марта. — RT) вечером. По состоянию на сегодняшнее утро (3 марта) там не обладали информацией об этом происшествии. Сказали, что так же, как и мы, узнали из сообщений СМИ», — цитирует Степанова РИА Новости.

По его словам, российский консул разбирается в ситуации.

Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра сообщил о задержании самолёта с россиянами на борту в аэропорту канадского города Йеллоунайф.