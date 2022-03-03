В Канаде задержали самолёт с гражданами России на борту

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В аэропорту канадского города Йеллоунайф задержан самолёт с россиянами на борту, сообщил министр транспорта Канады Омар Альхабра.

«Чартерный самолёт, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа. Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за вторжение на Украину», — написал он в Twitter.

По информации CBC, на борту самолёта находятся два россиянина, которые направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут.

В настоящее время канадские власти проводят проверку возможного нарушения запрета на полёты российской авиации.

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