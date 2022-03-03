МИД России: США шантажируют и запугивают страны по темам контактов с Москвой

Соединённые Штаты шантажируют и запугивают зарубежные страны по темам контактов с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видим перегруппировку стран. Но в каких условиях? В условиях жесточайшего давления на каждую страну, которую просто запугивает и шантажирует в первую очередь, конечно, Вашингтон. Всеми возможными способами, какие только есть», — заявила она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Захарова добавила, что похожую тактику Вашингтон применял по отношению Германии и газопровода «Северный поток — 2».

Ранее в МИД России призвали Вашингтон не идти на дальнейшую эскалацию по теме работы дипмиссий и дипломатов.