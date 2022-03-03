В ООН поддержат любое позитивное решение делегаций Москвы и Киева по ситуации на Украине

В ООН поприветствуют любое позитивное решение делегаций Москвы и Киева по защите гражданского населения на Украине. Об этом заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы бы приветствовали любой положительный сдвиг, который поможет защите гражданского населения и снизит интенсивность конфликта», — приводит ТАСС его слова.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах организовать спецканалы для связи с Россией по вопросам организации гуманитарных коридоров в местах, где может быть временно прекращён огонь для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продуктов питания.

Глава делегации России Владимир Мединский сообщил, что российская и украинская делегации на переговорах обсудили все три блока вопросов, связанных с ситуацией на Украине.