Слуцкий допустил возможность проведения нескольких раундов переговоров Москвы и Киева

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Делегации России и Украины могут провести ещё несколько раундов переговоров. Об этом заявил член российской стороны, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий допустил возможность проведения нескольких раундов переговоров Москвы и Киева
  • РИА Новости

«Что касается политической части спектра вопросов, которые обсуждались на втором раунде переговоров, понадобится ещё, наверное, от одного до нескольких раундов», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Слуцкий добавил, что третий раунд переговоров пройдёт в самое ближайшее время, возможно, также на территории Белоруссии.

Ранее глава делегации России Владимир Мединский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах обсудили все три блока вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

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