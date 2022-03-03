Слуцкий допустил возможность проведения нескольких раундов переговоров Москвы и Киева

Делегации России и Украины могут провести ещё несколько раундов переговоров. Об этом заявил член российской стороны, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Что касается политической части спектра вопросов, которые обсуждались на втором раунде переговоров, понадобится ещё, наверное, от одного до нескольких раундов», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Слуцкий добавил, что третий раунд переговоров пройдёт в самое ближайшее время, возможно, также на территории Белоруссии.

Ранее глава делегации России Владимир Мединский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах обсудили все три блока вопросов, связанных с ситуацией на Украине.