Слуцкий допустил возможность проведения нескольких раундов переговоров Москвы и Киева
- РИА Новости
«Что касается политической части спектра вопросов, которые обсуждались на втором раунде переговоров, понадобится ещё, наверное, от одного до нескольких раундов», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Слуцкий добавил, что третий раунд переговоров пройдёт в самое ближайшее время, возможно, также на территории Белоруссии.
Ранее глава делегации России Владимир Мединский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах обсудили все три блока вопросов, связанных с ситуацией на Украине.