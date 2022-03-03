МИД: Россия высоко ценит взвешенный подход Китая к вопросу украинского кризиса

Россия отмечает, что Китай в своей внешней политике взвешенно подходит к украинской проблеме и не стесняется говорить правду об истинной роли США в украинском кризисе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Москва высоко ценит готовность Пекина к объективному, неангажированному восприятию этой проблемы, подчеркнула она.

«Китай — точно не та страна, которой кто-либо может сказать, какую сторону занимать... Это одна из крупнейших мировых держав, которая проводит самостоятельную и сбалансированную внешнюю политику», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Китай «как никто знает», как Соединённые Штаты Америки «могут обострять в регионах, сопредельных с другими странами, обстановку».

«Призывы высокопоставленных чиновников США «занять сторону» в конфликтах, разжигаемых и активно спонсируемых самим Вашингтоном, — это классический приём англосаксонской дипломатии, которая веками руководствовалась принципом «разделяй и властвуй», — заявила представитель МИД.

Она подчеркнула, что «займите правильную сторону» — это новое прочтение данного принципа.

«Очевидно, что Китай не ведётся на эти уловки. В отношениях с нашими китайскими друзьями мы в первую очередь исходим из обоюдного уважения, взаимного доверия и учёта ключевых интересов партнёров», — заключила дипломат.

Ранее глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности КНР Го Шуцин заявил на пресс-конференции, что Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении России.

Также он отметил, что Пекин не одобряет антироссийские санкции.

По мнению Китая, принятая ГА ООН резолюция с осуждением действий России в отношении Украины не учитывает историю и сложность ситуации.

В российском МИД подчёркивали, что Москва и Пекин разделяют общие ценности.