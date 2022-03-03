МИД Франции рекомендовал гражданам покинуть Россию из-за ситуации на Украине

Гражданам Франции рекомендовали покинуть территорию России на фоне ситуации на Украине, следует из заявления французского внешнеполитического ведомства.

«Настоятельно рекомендуется французским гражданам, чьё присутствие и присутствие их семей в России не является существенным, договориться о выезде из страны по ещё существующим маршрутам», — говорится в сообщении МИД Франции.

Ранее в ведомстве призвали всех сограждан как можно скорее покинуть Украину и не возвращаться до новых распоряжений из соображений безопасности.

Власти Великобритании рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в ряд регионов России, граничащих с Украиной.