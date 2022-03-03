В Черногории прошли акции в поддержку России на фоне ситуации на Украине

Короткая ссылка
В Подгорице и Баре состоялись акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, сообщает Радио и телевидение Черногории.
В Черногории прошли акции в поддержку России на фоне ситуации на Украине
  • Gettyimages.ru

«Собрание в поддержку России прошло вечером в Подгорице перед зданием скупщины Черногории. Собравшиеся держали транспарант «Молись Богу и держись за Россию», — приводит сообщение РИА Новости.

Ещё одна подобная акция прошла в городе Бар на побережье Адриатического моря.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в экстренном видеообращении объявил о начале специальной военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения специальной операции по демилитаризации Украины будут определяться президентом России. В Кремле также отметили, что единственным источником военной информации остаётся Минобороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить