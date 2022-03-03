В Черногории прошли акции в поддержку России на фоне ситуации на Украине

В Подгорице и Баре состоялись акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, сообщает Радио и телевидение Черногории.

«Собрание в поддержку России прошло вечером в Подгорице перед зданием скупщины Черногории. Собравшиеся держали транспарант «Молись Богу и держись за Россию», — приводит сообщение РИА Новости.

Ещё одна подобная акция прошла в городе Бар на побережье Адриатического моря.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в экстренном видеообращении объявил о начале специальной военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения специальной операции по демилитаризации Украины будут определяться президентом России. В Кремле также отметили, что единственным источником военной информации остаётся Минобороны.