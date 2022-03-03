В Черногории прошли акции в поддержку России на фоне ситуации на Украине
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«Собрание в поддержку России прошло вечером в Подгорице перед зданием скупщины Черногории. Собравшиеся держали транспарант «Молись Богу и держись за Россию», — приводит сообщение РИА Новости.
Ещё одна подобная акция прошла в городе Бар на побережье Адриатического моря.
Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в экстренном видеообращении объявил о начале специальной военной операции.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения специальной операции по демилитаризации Украины будут определяться президентом России. В Кремле также отметили, что единственным источником военной информации остаётся Минобороны.