Песков: сроки спецоперации России на Украине определит президент
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут определяться Верховным главнокомандующим», — заявил он.
Также в Кремле отметили, что единственным источником военной информации остаётся Минобороны.
Кроме того, Песков заявил, что целью специальной военной операции России являются демилитаризация и денацификация Украины, так как это представляет угрозу для российской стороны.