Песков: сроки спецоперации России на Украине определит президент

Сроки проведения специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться президентом Владимиром Путиным и зависеть от её результативности.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут определяться Верховным главнокомандующим», — заявил он.

Также в Кремле отметили, что единственным источником военной информации остаётся Минобороны.

Кроме того, Песков заявил, что целью специальной военной операции России являются демилитаризация и денацификация Украины, так как это представляет угрозу для российской стороны.