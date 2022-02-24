Песков: сроки спецоперации России на Украине определит президент

Короткая ссылка
Сроки проведения специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться президентом Владимиром Путиным и зависеть от её результативности.
Песков: сроки спецоперации России на Украине определит президент

    Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут определяться Верховным главнокомандующим», — заявил он.

    Также в Кремле отметили, что единственным источником военной информации остаётся Минобороны.

    Кроме того, Песков заявил, что целью специальной военной операции России являются демилитаризация и денацификация Украины, так как это представляет угрозу для российской стороны.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить