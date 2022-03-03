В конгрессе США внесли законопроект о санкциях против «Газпрома», «Роснефти» и RT

Сенаторы-республиканцы США внесли законопроект, предусматривающий введение рестрикций в отношении всех государственных российских предприятий, включая «Газпром», «Роснефть» и телеканал RT из-за событий на Украине.

Заявление опубликовано на сайте одного из авторов инициативы — сенатора от штата Флорида Марка Рубио.

«Закон о новых санкциях лишит компании,.. такие как «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Аэрофлот» и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия президента России Владимира Путина на военном направлении», — передаёт РИА Новости текст заявления.

Другой автор законопроекта, сенатор от штата Айова Чак Грассли, заявил, что Соединённые Штаты обязаны предпринять все доступные шаги, чтобы отрезать России доступ к американским финансовым ресурсам.