Премьер Японии прокомментировал возможность закрытия воздушного пространства для России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировал возможность закрытия воздушного пространства для российских самолётов.

«Что касается закрытия воздушного пространства для российских самолётов, то в настоящее время ряд стран пошли на такой шаг. Мы со своей стороны должны задуматься о выработке надлежащих мер с учётом развития ситуации, а также в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7», — приводят его слова «Известия».

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

США закрыли воздушное пространство для российских самолётов.