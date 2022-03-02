В ЕС одобрили отключение ряда российских банков от SWIFT и меры в отношении RT

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили отключение ряда российских банков от системы SWIFT, а также меры в отношении Sputnik и RT.

«Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнёрами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций, запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT», — приводит РИА Новости сообщение французского председательства в Совете ЕС.

27 февраля в кабмине ФРГ по итогам переговоров западных лидеров заявили, что подпавшие под санкции международного сообщества российские банки, а при необходимости и другие кредитные организации из России будут исключены из международной системы SWIFT.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил об асимметричном ответе России на санкции.