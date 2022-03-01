РКН потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik в Европе
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Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Также Роскомнадзор потребовал от компании объяснить причины ограничения доступа к аккаунтам.
Ранее американская компания Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) заявила, что ограничит доступ к RT и Sputnik на территории Европейского союза.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что решение Евросоюза запретить работу RT на территории ЕС показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия.