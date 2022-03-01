РКН потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik в Европе

Роскомнадзор потребовал от компании Meta Platforms Inc. снять ограничения на доступ к аккаунтам RT и Sputnik в соцсетях Facebook и Instagram, которые были введены на территории Европы.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Также Роскомнадзор потребовал от компании объяснить причины ограничения доступа к аккаунтам.

Ранее американская компания Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) заявила, что ограничит доступ к RT и Sputnik на территории Европейского союза.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что решение Евросоюза запретить работу RT на территории ЕС показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия.