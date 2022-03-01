Сенатор Джабаров о новых санкциях: пугать нас этим бесполезно

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление канцлера Германии Олафа Шольца, что западные страны примут дополнительные санкции против России.

«Чем сотрясать воздух угрозами о всё новых и новых санкциях, примите уже сразу все санкции и сидите спокойно смотрите, как будут развиваться события», — высказался сенатор.

Он отметил, что Россия готова к ограничениям со стороны Запада.

«Пугать нас этим бесполезно. Пока Запад не поймёт это, ситуация будет постоянно ухудшаться», — добавил Джабаров.

Ранее Шольц заявил, что западные страны примут дополнительные санкции против России.

26 февраля стало известно, что Евросоюз ввёл ограничительные меры против Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия».

ЕС также запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности, следует из текста положений об антироссийских санкциях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.