Посольство России в Дании работает над организацией вывозного рейса для россиян

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Российское посольство в Дании прорабатывает возможность организовать вывозной рейс для россиян, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава дипмиссии Владимир Барбин.
Посольство России в Дании работает над организацией вывозного рейса для россиян
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По его словам, обращений с просьбой о досрочной эвакуации от российских граждан пока не поступало.

«Но посольство прорабатывает с Министерством иностранных дел Дании возможность организации гуманитарного рейса для вывоза наших соотечественников. Ответа пока от датской стороны мы не получали», — цитирует дипломата РИА Новости.

28 февраля следовавший на португальский остров Мадейра самолёт «Уральских авиалиний», на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернули в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

До этого ЧехияЛитваАвстрияПортугалияГерманияДанияКанадаФранцияКипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.

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