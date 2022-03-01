Посольство России в Дании работает над организацией вывозного рейса для россиян

Российское посольство в Дании прорабатывает возможность организовать вывозной рейс для россиян, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава дипмиссии Владимир Барбин.

По его словам, обращений с просьбой о досрочной эвакуации от российских граждан пока не поступало.

«Но посольство прорабатывает с Министерством иностранных дел Дании возможность организации гуманитарного рейса для вывоза наших соотечественников. Ответа пока от датской стороны мы не получали», — цитирует дипломата РИА Новости.

28 февраля следовавший на португальский остров Мадейра самолёт «Уральских авиалиний», на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернули в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

До этого Чехия, Литва, Австрия, Португалия, Германия, Дания, Канада, Франция, Кипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.