Авиакомпания SWISS перестала использовать российское воздушное пространство

Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использование российского воздушного пространства, сообщил представитель перевозчика.

«SWISS в настоящее время не использует воздушное пространство России для полётов», — цитирует РИА Новости представителя.

Он отметил, что сегодняшний рейс из Цюриха в Москву отменяется.

По его словам, купившие билеты будут проинформированы.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

До этого Чехия, Литва, Австрия, Португалия, Германия, Дания, Канада, Франция, Кипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.