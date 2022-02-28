Авиакомпания SWISS перестала использовать российское воздушное пространство

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Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использование российского воздушного пространства, сообщил представитель перевозчика.
Авиакомпания SWISS перестала использовать российское воздушное пространство
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«SWISS в настоящее время не использует воздушное пространство России для полётов», — цитирует РИА Новости представителя. 

Он отметил, что сегодняшний рейс из Цюриха в Москву отменяется.

По его словам, купившие билеты будут проинформированы.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

До этого ЧехияЛитваАвстрияПортугалия,  ГерманияДанияКанадаФранцияКипр и ряд других стран объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.

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