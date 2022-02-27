Глава Минобороны ФРГ назвала угрозой заявление Путина о российских силах сдерживания
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью ARD назвала угрозой заявление российского президента Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания.
Как пишет РИА Новости, она отметила, что «нужно относиться всерьёз к тому, что говорит Путин».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала приказ Путина перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
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