Глава Минобороны ФРГ назвала угрозой заявление Путина о российских силах сдерживания

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью ARD назвала угрозой заявление российского президента Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания.

Как пишет РИА Новости, она отметила, что «нужно относиться всерьёз к тому, что говорит Путин».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала приказ Путина перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.