Чавушоглу: Турция будет прозрачно выполнять все положения конвенции Монтрё

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет прозрачно выполнять все положения конвенции Монтрё.
Чавушоглу: Турция будет прозрачно выполнять все положения конвенции Монтрё
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом, как пишет Anadolu, он сказал в прямом эфире на CNN Türk.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему «запрета прохода кораблей России через проливы в Турции».

25 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию с проливами Босфор и Дарданеллы.

По его словам, в данной ситуации Анкара руководствуется положениями конвенции Монтрё.

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