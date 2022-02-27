Чавушоглу: Турция будет прозрачно выполнять все положения конвенции Монтрё
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Об этом, как пишет Anadolu, он сказал в прямом эфире на CNN Türk.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему «запрета прохода кораблей России через проливы в Турции».
25 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию с проливами Босфор и Дарданеллы.
По его словам, в данной ситуации Анкара руководствуется положениями конвенции Монтрё.