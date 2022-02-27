Azur Air с 28 февраля приостанавливает рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу

Авиакомпания Azur Air сообщила о приостановке полётной программы из России в Мексику, Доминиканскую Республику и на Кубу с 28 февраля.

«Авиакомпания Azur Air в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства с 28 февраля 2022 года временно приостанавливает пассажирские рейсы из России в Мексику, Доминиканскую Республику и на Кубу», — приводит сообщение РИА Новости.

Пассажиров, которые сейчас находятся в Латинской Америке, компания вернёт на родину вывозными рейсами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении властей ЕС запретить полёты российских самолётов в Евросоюз.