Azur Air с 28 февраля приостанавливает рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу
- Legion-Media
«Авиакомпания Azur Air в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства с 28 февраля 2022 года временно приостанавливает пассажирские рейсы из России в Мексику, Доминиканскую Республику и на Кубу», — приводит сообщение РИА Новости.
Пассажиров, которые сейчас находятся в Латинской Америке, компания вернёт на родину вывозными рейсами.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении властей ЕС запретить полёты российских самолётов в Евросоюз.