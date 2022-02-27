Премьер Норвегии объявил о заморозке инвестиций норвежского нефтяного фонда в России

Короткая ссылка
Норвежский нефтяной фонд замораживает свои инвестиции в России. Об этом объявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Премьер Норвегии объявил о заморозке инвестиций норвежского нефтяного фонда в России
  • Gettyimages.ru

«Мы замораживаем инвестиции в нефтяной фонд в России и начинаем процесс по выходу», — приводит его слова ТАСС.

Ранее британская нефтяная компания BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в российской компании «Роснефть».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить