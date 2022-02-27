Премьер Норвегии объявил о заморозке инвестиций норвежского нефтяного фонда в России

Норвежский нефтяной фонд замораживает свои инвестиции в России. Об этом объявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

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«Мы замораживаем инвестиции в нефтяной фонд в России и начинаем процесс по выходу», — приводит его слова ТАСС. Ранее британская нефтяная компания BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в российской компании «Роснефть».