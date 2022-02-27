Лавров проинформировал главу МИД Турции Чавушоглу о развитии ситуации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу проинформировал его о развитии ситуации на Украине.

«С.В. Лавров проинформировал о развитии ситуации на Украине в свете проведения специальной военной операции, изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности переговоров с украинскими властями», — говорится в сообщении МИД России в Telegram.

Лавров также подчеркнул, что при выполнении задач по демилитаризации и денацификации Украины приоритетом является обеспечение безопасности мирного населения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что не исключает достижения мира по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Гомельской области.