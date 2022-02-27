Глава МИД Украины Кулеба оценил возможность достижения мира по итогам встречи с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что не исключает достижения мира по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Гомельской области.

«В переговорах как таковых нет ничего плохого. И если итогом этих переговоров будет мир и окончание войны, это необходимо приветствовать», — цитирует Кулебу РИА Новости.

По его словам, украинская сторона на переговорах намерена «выслушать» позицию России и «высказать, что она думает по поводу этой войны и действий России».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры российской и украинской сторон пройдут в Гомельской области.

Делегация России выехала в Гомельскую область для проведения переговоров с украинской стороной.