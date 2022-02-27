Глава МИД Украины Кулеба оценил возможность достижения мира по итогам встречи с Россией
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«В переговорах как таковых нет ничего плохого. И если итогом этих переговоров будет мир и окончание войны, это необходимо приветствовать», — цитирует Кулебу РИА Новости.
По его словам, украинская сторона на переговорах намерена «выслушать» позицию России и «высказать, что она думает по поводу этой войны и действий России».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры российской и украинской сторон пройдут в Гомельской области.
Делегация России выехала в Гомельскую область для проведения переговоров с украинской стороной.