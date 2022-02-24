Лебедев раскритиковал реакцию Запада на признание независимости ЛНР и ДНР

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» раскритиковал реакцию страна Запада на решение России признать независимость ЛНР и ДНР.
Лебедев раскритиковал реакцию Запада на признание независимости ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«Больше всего на свете меня бесит реакция Запада на признание ЛНР и ДНР, которое случилось на этой неделе. И Запад уже отстрелялся — сказал, что всё запретит, все активы заморозит, все депутаты могут не соваться в Европу на пляж. Если кто-то будет работать с ЛНР и ДНР, или, не дай бог, поставлять какие-то технологии, или с ними дружить... то эти люди будут лично враги Запада и Америки», — сказал он.

Лебедев напомнил, что Украина о жителях республик не заботилась, более того, военные пришли к ним «с автоматами, чтобы убивать».

«Если Украина за семь лет не смогла признать ЛНР и ДНР, очень хорошо, что мы сделали это сами. Могли сделать чуть пораньше, но и сегодня сойдёт», — заключил дизайнер.

Накануне российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик стало прямым следствием саботажа Киевом Минских соглашений.

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