Мария Захарова: американская сторона отказалась от переговорного процесса с Россией

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Российские дипломаты запланировали на 23 февраля встречу с американскими коллегами, о чём заранее договаривались обе стороны, однако за несколько часов до вылета делегации России в Женеву Вашингтон направил Москве заявление госсекретаря Энтони Блинкена о прекращении ведения переговоров.
Мария Захарова: американская сторона отказалась от переговорного процесса с Россией
  • РИА Новости

Об этом рассказала RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как подчеркнула дипломат, Блинкен заявил, что он «не желает участвовать в переговорном процессе с Россией».

«Поэтому если сегодня в НАТО говорится о том, что Россия сама вышла из переговорного процесса, — это враньё», — сказала дипломат.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова возобновить диалог, который вернёт мировое сообщество к справедливости и принципам Устава ООН.

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