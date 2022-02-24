Мария Захарова: американская сторона отказалась от переговорного процесса с Россией
- РИА Новости
Об этом рассказала RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как подчеркнула дипломат, Блинкен заявил, что он «не желает участвовать в переговорном процессе с Россией».
«Поэтому если сегодня в НАТО говорится о том, что Россия сама вышла из переговорного процесса, — это враньё», — сказала дипломат.
Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова возобновить диалог, который вернёт мировое сообщество к справедливости и принципам Устава ООН.