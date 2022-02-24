Власти Чехии отозвали разрешения на работу генконсульств России в Карловых Варах и Брно

Власти Чехии решили отозвать разрешения на деятельность генконсульств России в Карловых Варах и Брно.

Об этом сообщил премьер-министр Пётр Фиала.

«Правительство Чехии приняло в четверг решение об отзыве разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны)», — цитирует его РИА Новости.

Также кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее президент Чехии Милош Земан выступил с призывом отключить Россию от системы SWIFT из-за начала спецоперации на Украине.