Власти Чехии отозвали разрешения на работу генконсульств России в Карловых Варах и Брно

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Власти Чехии решили отозвать разрешения на деятельность генконсульств России в Карловых Варах и Брно.
Власти Чехии отозвали разрешения на работу генконсульств России в Карловых Варах и Брно
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил премьер-министр Пётр Фиала.

«Правительство Чехии приняло в четверг решение об отзыве разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны)», — цитирует его РИА Новости.

Также кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее президент Чехии Милош Земан выступил с призывом отключить Россию от системы SWIFT из-за начала спецоперации на Украине.

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