Чешский президент Земан призвал отключить Россию от SWIFT
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Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал в ходе обращения к гражданам.
Он выразил поддержку народу Украины и призвал к жёстким санкциям в отношении России.
Ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что отключение России от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба из-за действий России призвал поставить Киеву оружие, а также предоставить финансовую и гуманитарную помощь.
Он также призвал немедленно ввести «разрушительные санкции против России», отключить её от SWIFT.