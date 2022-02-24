Чешский президент Земан призвал отключить Россию от SWIFT

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Президент Чехии Милош Земан выступил с призывом отключить Россию от системы SWIFT из-за начала спецоперации на Украине.
Чешский президент Земан призвал отключить Россию от SWIFT
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Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал в ходе обращения к гражданам.

Он выразил поддержку народу Украины и призвал к жёстким санкциям в отношении России.

Ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что отключение России от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба из-за действий России призвал поставить Киеву оружие, а также предоставить финансовую и гуманитарную помощь.

Он также призвал немедленно ввести «разрушительные санкции против России», отключить её от SWIFT.

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