Чешский президент Земан призвал отключить Россию от SWIFT

Президент Чехии Милош Земан выступил с призывом отключить Россию от системы SWIFT из-за начала спецоперации на Украине.

Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал в ходе обращения к гражданам.

Он выразил поддержку народу Украины и призвал к жёстким санкциям в отношении России.

Ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что отключение России от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба из-за действий России призвал поставить Киеву оружие, а также предоставить финансовую и гуманитарную помощь.

Он также призвал немедленно ввести «разрушительные санкции против России», отключить её от SWIFT.