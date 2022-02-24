Аналитик Оленченко объяснил призыв Земана отключить Россию от SWIFT

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT призыв президента Чехии Милоша Земана отключить Россию от системы SWIFT из-за начала спецоперации на Украине.
Аналитик Оленченко объяснил призыв Земана отключить Россию от SWIFT
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Оленченко напомнил, что Земан всегда занимал сбалансированную позицию.

«Мы не можем сказать, что она была пророссийская, но в то же время она не была антироссийской», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул аналитик, тезис о необходимости отключения России от SWIFT — «произведение не чешского ума».

«Как известно, эту идею несколько лет тому назад начали генерировать США. Вопрос жёсткого разговора или санкций — это тоже не чешское изобретение... Тезис о поддержке Украины — опять же американский. Очень жаль, что Земан отошёл от сбалансированной позиции и занял неконструктивную проамериканскую позицию», — заявил он.

Специалист также выразил сожаление, что в Европе становится меньше политиков, которые способны «к объективному восприятию событий».

Ранее Земан выступил с призывом отключить Россию от системы SWIFT из-за начала спецоперации на Украине.

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