Глава МИД Китая Ван И прокомментировал ситуацию вокруг Украины

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Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым прокомментировал ситуацию вокруг Украины.
Глава МИД Китая Ван И прокомментировал ситуацию вокруг Украины
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«Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран. В то же время мы также видим, что украинский вопрос имеет свою комплексную и особую историческую сложность, и понимаем законную озабоченность России вопросами безопасности», — подчеркнул Ван И. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти России готовы к диалогу с украинским руководством в случае, если оно будет готово обсуждать поставленные Москвой вопросы, в том числе о нейтральном статусе.

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