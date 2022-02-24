Глава МИД Китая Ван И прокомментировал ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым прокомментировал ситуацию вокруг Украины.

«Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран. В то же время мы также видим, что украинский вопрос имеет свою комплексную и особую историческую сложность, и понимаем законную озабоченность России вопросами безопасности», — подчеркнул Ван И.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти России готовы к диалогу с украинским руководством в случае, если оно будет готово обсуждать поставленные Москвой вопросы, в том числе о нейтральном статусе.