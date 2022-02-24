Минобороны Польши повысило уровень готовности отдельных подразделений армии

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял решение повысить уровень готовности отдельных подразделений польской армии. Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.
Минобороны Польши повысило уровень готовности отдельных подразделений армии
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«Польская армия уже несколько недель находится в состоянии повышенной готовности из-за напряжённой ситуации на Украине. Сегодня в связи с российской агрессией министр Мариуш Блащак принял решение ввести ещё один уровень готовности в отдельных подразделениях оперативных сил и сил территориальной обороны», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что солдатам предписано оставаться в своих расположениях. Кроме того, отменены решения об отпусках и командировках.

20 февраля глава Минобороны Польши сообщил об учениях с военными США около украинской границы.

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