Минобороны Польши повысило уровень готовности отдельных подразделений армии
- Gettyimages.ru
«Польская армия уже несколько недель находится в состоянии повышенной готовности из-за напряжённой ситуации на Украине. Сегодня в связи с российской агрессией министр Мариуш Блащак принял решение ввести ещё один уровень готовности в отдельных подразделениях оперативных сил и сил территориальной обороны», — отмечается в сообщении ведомства.
Уточняется, что солдатам предписано оставаться в своих расположениях. Кроме того, отменены решения об отпусках и командировках.
20 февраля глава Минобороны Польши сообщил об учениях с военными США около украинской границы.