Минобороны Польши повысило уровень готовности отдельных подразделений армии

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял решение повысить уровень готовности отдельных подразделений польской армии. Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

«Польская армия уже несколько недель находится в состоянии повышенной готовности из-за напряжённой ситуации на Украине. Сегодня в связи с российской агрессией министр Мариуш Блащак принял решение ввести ещё один уровень готовности в отдельных подразделениях оперативных сил и сил территориальной обороны», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что солдатам предписано оставаться в своих расположениях. Кроме того, отменены решения об отпусках и командировках.

20 февраля глава Минобороны Польши сообщил об учениях с военными США около украинской границы.