Премьер Британии Джонсон созвал экстренный саммит НАТО

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Британский премьер Борис Джонсон созвал экстренный саммит Североатлантического альянса в связи с ситуацией на Украине.
Премьер Британии Джонсон созвал экстренный саммит НАТО
  • ©Jeff J Mitchell/Getty Images

По словам Джонсона, он выступит с обращением к нации в связи с российским «вторжением» на Украину.

«Я также поговорю с другими лидерами стран G7, также я призываю к экстренному саммиту лидеров всех стран НАТО как можно скорее», — написал он в Twitter.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил с предложением о введении режима ЧП в республике в связи с ситуацией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи. 

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