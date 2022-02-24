Премьер Британии Джонсон созвал экстренный саммит НАТО

Британский премьер Борис Джонсон созвал экстренный саммит Североатлантического альянса в связи с ситуацией на Украине.

По словам Джонсона, он выступит с обращением к нации в связи с российским «вторжением» на Украину.

«Я также поговорю с другими лидерами стран G7, также я призываю к экстренному саммиту лидеров всех стран НАТО как можно скорее», — написал он в Twitter.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил с предложением о введении режима ЧП в республике в связи с ситуацией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи.