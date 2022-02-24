Премьер Британии Джонсон созвал экстренный саммит НАТО
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По словам Джонсона, он выступит с обращением к нации в связи с российским «вторжением» на Украину.
«Я также поговорю с другими лидерами стран G7, также я призываю к экстренному саммиту лидеров всех стран НАТО как можно скорее», — написал он в Twitter.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил с предложением о введении режима ЧП в республике в связи с ситуацией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи.