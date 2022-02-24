Президент Литвы предложил ввести режим ЧП в республике
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Об этом информирует Delfi Литва.
Предложение рассмотрит парламент Литвы.
Также он заявил о готовности республики оказать Украине «всю возможную помощь».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи.
22 февраля американский президент Джо Байден заявил, что принял решение перебросить дополнительных военных США, уже находящихся в Европе, в Эстонию, Латвию и Литву.