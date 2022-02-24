Президент Литвы предложил ввести режим ЧП в республике

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Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с предложением о введении режима ЧП в республике в связи с ситуацией на Украине.
Президент Литвы предложил ввести режим ЧП в республике
  • ©Adrian Dennis - Pool/Getty Images

Об этом информирует Delfi Литва.

Предложение рассмотрит парламент Литвы.

Также он заявил о готовности республики оказать Украине «всю возможную помощь».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи. 

22 февраля американский президент Джо Байден заявил, что принял решение перебросить дополнительных военных США, уже находящихся в Европе, в Эстонию, Латвию и Литву.

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