СБ ООН начал подготовку проекта резолюции по ситуации вокруг Украины

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил перед внеочередным экстренным заседанием заявил, что Совет Безопасности ООН в ближайшее время рассмотрит проект резолюции с осуждением событий в Донбассе.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы... собираемся предпринять действия посредством проекта резолюции, который будет осуждать то, что происходит», — сказал он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о срочном запросе страны на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обращением Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой оказать им военную помощь.

Срочное заседание Совета Безопасности ООН касательно ситуации вокруг Украине было назначено на 5:30 мск 24 февраля.