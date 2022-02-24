СБ ООН начал подготовку проекта резолюции по ситуации вокруг Украины
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Об этом информирует РИА Новости.
«Мы... собираемся предпринять действия посредством проекта резолюции, который будет осуждать то, что происходит», — сказал он.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о срочном запросе страны на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обращением Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой оказать им военную помощь.
Срочное заседание Совета Безопасности ООН касательно ситуации вокруг Украине было назначено на 5:30 мск 24 февраля.