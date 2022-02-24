В Белом доме сочли примером «операции под чужим флагом» просьбу ДНР и ЛНР к России
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«Мы... говорили, что будет целый ряд операций под чужим флагом, которые мы ожидали... Это пример», — приводит ТАСС её заявление.
Таким образом Псаки ответила на вопрос о том, является ли данное обращение якобы сигналом того, что США ожидают начала более широкого «вторжения» России на Украину.
Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.