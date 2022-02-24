В Белом доме сочли примером «операции под чужим флагом» просьбу ДНР и ЛНР к России

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки посчитала примером «операции под чужим флагом» просьбу Донецкой и Луганской народных республик к России об оказании помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ.
В Белом доме сочли примером «операции под чужим флагом» просьбу ДНР и ЛНР к России
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Мы... говорили, что будет целый ряд операций под чужим флагом, которые мы ожидали... Это пример», — приводит ТАСС её заявление.

Таким образом Псаки ответила на вопрос о том, является ли данное обращение якобы сигналом того, что США ожидают начала более широкого «вторжения» России на Украину.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

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