Представитель Госдепа Прайс: США и ФРГ превратили «Северный поток — 2» в груду металла

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Действия США и Германии превратили российский газопровод «Северный поток — 2» в груду металла на морском дне. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Представитель Госдепа Прайс: США и ФРГ превратили «Северный поток — 2» в груду металла
  • AP
  • © Michael Sohn

«Действуя совместно с немцами... мы добились того, что этот инвестиционный проект на сумму в $11 млрд стал теперь грудой металла, лежащей на дне моря», — приводит слова Прайса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей её руководства.

22 февраля сообщалось, что Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

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