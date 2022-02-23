Представитель Госдепа Прайс: США и ФРГ превратили «Северный поток — 2» в груду металла

Действия США и Германии превратили российский газопровод «Северный поток — 2» в груду металла на морском дне. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Действуя совместно с немцами... мы добились того, что этот инвестиционный проект на сумму в $11 млрд стал теперь грудой металла, лежащей на дне моря», — приводит слова Прайса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей её руководства.

22 февраля сообщалось, что Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».