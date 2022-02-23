Представитель Госдепа Прайс: США и ФРГ превратили «Северный поток — 2» в груду металла
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«Действуя совместно с немцами... мы добились того, что этот инвестиционный проект на сумму в $11 млрд стал теперь грудой металла, лежащей на дне моря», — приводит слова Прайса РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей её руководства.
22 февраля сообщалось, что Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».