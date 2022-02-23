Боррель заявил о готовности ЕС к введению более жёстких санкций в отношении России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о готовности ввести ещё более жёсткие антироссийские санкции «в случае дальнейших шагов» России в ситуации вокруг Украины.

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«Обсудил с госсекретарём Блинкеном российскую агрессию и незаконные действия в отношении Украины», — написал Боррель в Twitter. Он заявил о готовности «ответить на потенциальные дальнейшие шаги дальнейшими жёсткими мерами». Боррель подчеркнул, что «ЕС и США остаются едины». 23 февраля Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Под санкции попал 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание ДНР и ЛНР. Также санкции введены против 27 физических и юридических лиц России.