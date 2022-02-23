Депутат Шхагошев прокомментировал санкции ЕС против России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT введение Европейским союзом санкций против России.
Депутат Шхагошев прокомментировал санкции ЕС против России
  • РИА Новости

«Кто мог подумать, что мы можем поставить знак равенства между жизнями, уже потерянными в Донецке и Луганске, и какими-то туристическими поездками в Европу? Вот вам ответ, как я лично отношусь к этим санкциям», — отметил парламентарий.

По его мнению, коллективная Европа несёт «ответственность за жертвы, которые понесли ДНР и ЛНР своим потаканием киевскому режиму».

«Вся коллективная Европа ответственна за эти жертвы, которые понесли ДНР и ЛНР своим потаканием киевскому режиму. Получается, что именно они пришли к такому результату, а санкции вводятся против России, которая как раз таки своим решением, признанием ДНР и ЛНР, останавливает большую войну, которая реально могла привести к сотням тысяч жертв», — добавил Шхагошев.

Он также подчеркнул важность гарантий безопасности, которые предлагает Россия.

«Если они сегодня не поймут и серьёзно не отнесутся к нашим предложениям по гарантиям безопасности, то Россия готова идти до конца. Пусть расшифровывают, что значит — идти до конца», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что ЕС официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР.

Под санкции попал 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание ДНР и ЛНР.

Также санкции введены против 27 физических и юридических лиц России. Вместе с этим уточняется, что России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.

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