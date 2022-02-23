В ЕС заявили о готовности ввести дополнительные санкции против России

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В Европейском союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.
В ЕС заявили о готовности ввести дополнительные санкции против России
  • РИА Новости

Об этом сообщается в заявлении ЕС.

«ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости», — отмечается в обращении.

Ранее Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

22 февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России после решения Москвы о признании независимости ЛНР и ДНР.

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