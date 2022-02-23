Сенатор Джабаров назвал аморальными новые санкции ЕС против России
- РИА Новости
«Я думаю, что это полный абсурд. Поскольку они принимают санкции не против конкретных депутатов, а против российского народа... Это вообще аморально», — высказался сенатор.
Он добавил, что Европейскому союзу следовало ввести санкции в отношении киевских руководителей, «которые устроили геноцид в Донбассе».
Сенатор подчеркнул, что тем, кто попал в санкционный список, не стоит переживать.
«Мы эти санкции переживём. А вот нам бы тоже не мешало ввести санкции ответные против ряда депутатов европейских стран, которые в Европарламенте возбухать сейчас будут. Вот кто против нас там выступал — надо вводить ответные санкции. Мало не покажется никому», — заключил Джабаров.
Ранее ЕС официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР.
Санкции введены против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, а также против 27 физических и юридических лиц России и в отношении российского госдолга.
Вместе с этим уточняется, что России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.