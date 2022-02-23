Эрдоган обсудил по телефону с Путиным ситуацию вокруг Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг Украины.
Эрдоган обсудил по телефону с Путиным ситуацию вокруг Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Турции.

«В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден», — говорится в заявлении.

Вместе с этим Эрдоган сообщил, что ожидает, что Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил запланированные на 23 февраля телефонные переговоры Путина с Эрдоганом.

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