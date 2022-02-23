Глава британского Минобороны пригрозил «пнуть» Россию

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в прошлом британская сторона «пнула царя Николая I» и сейчас Лондон «всегда может повторить это».
Глава британского Минобороны пригрозил «пнуть» Россию
  • ©Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это», — утверждал Уоллес, слова которого привело агентство.

Отмечается, что об этом он сказал в разговоре с военнослужащими королевства при посещении здания Конной гвардии, расположенного в центре Лондона.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин допустил ту же ошибку, что в своё время император Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом без союзников.

Ранее Уоллес анонсировал военные учения в Балтийском море.

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