Глава британского Минобороны пригрозил «пнуть» Россию

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в прошлом британская сторона «пнула царя Николая I» и сейчас Лондон «всегда может повторить это».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это», — утверждал Уоллес, слова которого привело агентство.

Отмечается, что об этом он сказал в разговоре с военнослужащими королевства при посещении здания Конной гвардии, расположенного в центре Лондона.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин допустил ту же ошибку, что в своё время император Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом без союзников.

Ранее Уоллес анонсировал военные учения в Балтийском море.