Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нормандский формат всё ещё существует

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нормандский формат всё ещё существует.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок в Берлине.

«Что касается нормандского формата, он всё ещё существует. Мы не отказываемся от него. И всё ещё есть пространство для диалога, чтобы урегулировать кризис на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт допустил встречу советников лидеров нормандского формата в марте.