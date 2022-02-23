Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нормандский формат всё ещё существует

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нормандский формат всё ещё существует.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нормандский формат всё ещё существует
  • © AP Photo/Michel Euler

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок в Берлине.

«Что касается нормандского формата, он всё ещё существует. Мы не отказываемся от него. И всё ещё есть пространство для диалога, чтобы урегулировать кризис на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт допустил встречу советников лидеров нормандского формата в марте.

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