Госсекретарь при МИД Франции: Париж не видит «полномасштабного вторжения» на Украину

В Париже пока не наблюдают «полномасштабного вторжения» России на Украину, заявил в эфире радиостанции France Inter госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Мы не можем констатировать, что полномасштабное вторжение на Украину началось. Эта не та реальность, которую мы видим на земле», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим дипломат допустил все возможные сценарии развития событий на Украине.

21 февраля состоялся телефонный разговор глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана. В частности, глава российского МИД рассказал про обстрелы территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.