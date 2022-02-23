Госсекретарь при МИД Франции: Париж не видит «полномасштабного вторжения» на Украину
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«Мы не можем констатировать, что полномасштабное вторжение на Украину началось. Эта не та реальность, которую мы видим на земле», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим дипломат допустил все возможные сценарии развития событий на Украине.
21 февраля состоялся телефонный разговор глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана. В частности, глава российского МИД рассказал про обстрелы территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.