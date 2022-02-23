В Китае выступили против односторонних антироссийских санкций

Китай выступает против любых односторонних антироссийских санкций, Пекин никогда не считал этот метод лучшим для урегулирования проблем, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций», — цитирует дипломата РИА Новости.

По её словам, власти КНР никогда не считали введение ограничительных мер эффективным способом урегулирования конфликтов.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о введении санкций против пяти российских банков.