В Китае выступили против односторонних антироссийских санкций

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Китай выступает против любых односторонних антироссийских санкций, Пекин никогда не считал этот метод лучшим для урегулирования проблем, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В Китае выступили против односторонних антироссийских санкций
  • © AP Photo/Mark Schiefelbein

«Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций», — цитирует дипломата РИА Новости.

По её словам, власти КНР никогда не считали введение ограничительных мер эффективным способом урегулирования конфликтов.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о введении санкций против пяти российских банков.

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