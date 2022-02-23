В Китае выступили против односторонних антироссийских санкций
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«Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций», — цитирует дипломата РИА Новости.
По её словам, власти КНР никогда не считали введение ограничительных мер эффективным способом урегулирования конфликтов.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о введении санкций против пяти российских банков.